Dwaj policjanci z Komendy Miejskiej we Włocławku i funkcjonariusz Służby Więziennej z prokuratorskimi zarzutami. Zostali zatrzymani na zlecenie Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda.

- Dwaj funkcjonariusze usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień i działania w celu uzyskania korzyści majątkowych. Przesłuchani przez prokuratora nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Złożyli wyjaśnienia. Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec tych dwóch panów aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do tego wniosku. Niestety, nie wiem, jakie zarzuty postawiono pracownikowi służby więziennej - mówił prokurator Łukasz Wawrzyniak - rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.W sumie do sprawy zatrzymano 5 osób. Prokuratura będzie prowadzić dalsze czynności procesowe. Szczegółów, ze względu na dobro śledztwa, nie ujawnia.