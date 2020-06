16-latka przez 8 dni poszukiwały służby oraz okoliczni mieszkańcy. Ciało chłopaka odnaleziono w zbiorniku wodnym niedaleko Olimpina...

Jak wyjaśniła sekcja zwłok, przyczyną śmierci było utonięcie. Nie wykazano, by do śmierci nastolatka przyczyniły się osoby trzecie.Przypomnijmy, że szesnastoletni Piotr zaginął 30 maja. Miał spędzać czas ze znajomymi. Kilka dni później, w oddalonym od Ciela o 12 kilometrów Olimpinie znaleziono jego torbę - nerkę oraz bluzę. Poszukiwania Piotra prowadziły nie tylko służby, spontanicznie przyłączyli się też do nich mieszkańcy Ciela, Przyłęk i Bydgoszczy.Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 14 na cmentarzu w Cielu.