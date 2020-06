Uwaga kierowcy z Torunia. Poważne zmiany przy wjeździe na most im. gen. Zawackiej. W czwartek ( 10 czerwca) dnia zmieni się organizacja ruchu na Placu Daszyńskiego.

Zmienią się kierunki jazdy na pasach ruchu i przeprogramowana zostanie sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu. Zmiany obejmą także plac Skarbka. Będą obowiązywały od godziny 14.00.Co zmieni się na placu Daszyńskiego?- Na wlocie wschodnim ul. Szosa Lubicka (od strony Rubinkowa) skręt w lewo w kierunku mostu gen. E. Zawackiej możliwy będzie z dwóch pasów. Na wprost, w kierunku centrum, po zmianach pojedziemy jednym pasem ruchu. Niezmiennie, dla skręcających w prawo w kierunku ul. Żółkiewskiego, do dyspozycji będą dwa pasy ruchu.- Na wlocie zachodnim ul. Szosa Lubicka (od strony centrum) możliwy będzie skręt w prawo w kierunku mostu gen. Zawackiej z dwóch pasów. Jazda na wprost w kierunku Rubinkowa odbywać się będzie również po dwóch pasach. Zlikwidowana natomiast zostanie relacja skrętu w lewo w kierunku ul. Wschodniej i ul. Żółkiewskiego.- Zmiany obejmować będą również wlot na pl. Daszyńskiego z ul. Wschodniej. W tym miejscu zostanie wprowadzony nakaz jazdy w prawo w kierunku ul. Żółkiewskiego. Relacje z ul. Wschodniej w kierunku ul. Szosa Lubicka w stronę Rubinkowa oraz w stronę centrum zostaną zlikwidowane. Wjazd na most gen. E. Zawackiej z ul. Wschodniej możliwy będzie jedynie poprzez jazdę tunelem pod placem Daszyńskiego.Z ulicy Wschodniej będzie możliwy tylko ruch na most gen. Zawackiej tunelem oraz na ul. Żółkiewskiego w kierunku placu Skarbka. Wprowadzone zmiany mają polepszyć komfort podróżowania kierowcom, którzy zrezygnowali z przejazdu remontowanym mostem Piłsudskiego i wybrali most gen. Zawackiej.