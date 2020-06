Jak bezpiecznie podróżować rowerem, czy kask jest modny i co nam wolno na drodze. W przeddzień długiego weekendu przypominamy zasady bezpieczeństwa podczas rodzinnych wycieczek.

Podstawowe przepisy dot. jazdy na rowerze

– Zdrowy rozsądek, od tego zaczynamy. Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach powinniśmy znać. Jeśli jest infrastruktura rowerowa, to skorzystajmy z niej. Po chodniku, co do zasady nie wolno, ale są wyjątki, choćby opieka nad dzieckiem do lat 10 czysytuacja gdy chodnik jest o odpowiedniej szerokości lub niekorzystne warunki atmosferyczne, ale pieszy ma pierwszeństwo – mówi Roman Witt ze Straży Miejskiej w Świeciu.Choć nie jest to obowiązkowe dla dorosłych, specjaliści radzą by wszyscy rowerzyści jeździli w kaskach.