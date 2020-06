Dzięki służbie żołnierzy podczas epidemii koronawirusa zostało uchronione tysiące istnień ludzkich - powiedział we wtorek w Brodnicy minister obrony Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że pomimo zniesienia większości obostrzeń ich zaangażowanie ciągle ma ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Błaszczak wziął udział w uroczystym apelu z okazji święta Wojsk Chemicznych w 4. Brodnickim Pułku Chemicznym im. Ignacego Mościckiego.Minister podkreślił, że żołnierze Wojsk Chemicznych wyróżniają się profesjonalizmem, posiadają głęboką wiedzę i umiejętności. - To czas trudny, to czas próby, ale celująco zdaliście egzamin podczas tej próby - ocenił szef MON nawiązując do panującej epidemii koronawirusa.Przypomniał ewakuację polskich obywateli z chińskiego miasta Wuhan w lutym tego roku, podczas której to właśnie żołnierze z pułku chemicznego zapewnili warunki do kwarantanny ewakuowanych z Chin Polaków. - Później to była już codzienna służba i taka jest do dziś, bo choć obostrzenia (związane z epidemią - PAP) zostały uchylone, to czas epidemii się nie zakończył. Dlatego dziś wasza służba ma ogromne znaczenie - podkreślił Błaszczak.Jak zauważył, żołnierze nadal dbają o to, żeby było bezpiecznie w związku z zagrożeniem epidemicznym. m.in. prowadzą testy diagnozujące koronawirusa.- Epidemia nie dotknęła tak mocno naszego kraju jak południa Europy, bo władze zareagowały szybko i stanowczo. To zaowocowało tym, że nie ma wielkiej skali osób, które zmarły, w porównaniu ze zmarłymi w Hiszpanii i Włoszech. Szybka reakcja instytucji państwa polskiego była udziałem także żołnierzy Wojsk Chemicznych, bo to wy byliście na posterunku, byliście na miejscu, kiedy byliście potrzebni - mówił Błaszczak.Minister dodał, że dzięki służbie żołnierzy zostało uchronione „tysiące istnień ludzkich”. - To jest właśnie najistotniejsze w służbie żołnierzy Wojska Polskiego. To, że stoicie na straży bezpieczeństwa ojczyzny. To, że dzięki waszej służbie my Polacy możemy czuć się bezpieczni - powiedział szef MON.Minister przekazał podziękowania od prezydenta Andrzeja Dudy żołnierzom Wojsk Chemicznych za ofiarną służbę. Wyróżniającym się żołnierzom wręczył Medale za Zasługi dla Obronności Kraju.Szefowi MON towarzyszyli dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika i inspektor Rodzajów Wojsk gen. dyw. Sławomir Owczarek.Według informacji MON wojska chemiczne w czasie epidemii koronawirusa przeprowadziły ponad 205 akcji odkażania m.in. pomieszczeń w domach pomocy społecznej, szpitalach, szkołach, budynkach administracji państwowej. Odkażano także personel i sprzęt w tym karetki, samoloty i ich załogi oraz przewożonych pasażerów i ładunek. Łącznie dezynfekcji poddano ponad 1600 osób, 423 tys. m kw. powierzchni oraz ponad 2 tys. pojazdów i kilkadziesiąt samolotów. Każdego dnia zaangażowanych było 1,7 tys. żołnierzy chemików. Z inicjatywy ministra Błaszczaka ponad 1100 żołnierzy w jednostkach Wojska Polskiego przeszło dodatkowe szkolenie chemiczne.