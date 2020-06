Kujawsko-Pomorskie odwiedzi we wtorek (9 czerwca) prezydent Andrzej Duda. Mieszkańcy będą mogli spotkać się z nim w Solcu Kujawskim i w Lubieniu Kujawskim.

Pierwsze spotkanie z prezydentem w Solcu zaplanowano o godz. 16.00 na placu Jana Pawła II.Jak się dowiedzieliśmy, prezydent będzie też wieczorem we Włocławku. O godz. 18.00 weźmie udział w briefingu prasowym poświęconym budowie trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych w zakładzie produkcyjnym Anwil, należącym do grupy Orlen. - Realizowana zgodnie z harmonogramem inwestycja ma duże znaczenie dla regionu kujawsko-pomorskiego. To także istotny projekt dla polskiej branży chemicznej, która zwiększy swoje możliwości konkurowania z produktami zagranicznymi – czytamy w zapowiedzi.O godz. 19.00 prezydent ma się także pojawić w Lubieniu Kujawskim, gdzie spotka się z mieszkańcami w parku przy Domu Seniora.