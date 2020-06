Przygotowywali tak zwane triaże przed szpitalami, transportowali próbki do badań na obecność Covid-19 oraz rozdzielali środki ochrony osobistej. Wojewoda kujawsko-pomorski podsumował działania strażaków z regionu w walce z koronawirusem.

Poinformował także o dodatkowych pieniądzach dla jednostek OSP na Kujawach i Pomorzu. - Jeśli chodzi o zagrożenie epidemiologiczne, sytuacja w województwie jest opanowana, ale trzymamy rękę na pulsie - podkreśla Mikołaj Bogdanowicz. - Cały czas badamy przeszło 1000 próbek dziennie. Ten system działa dobrze i przypadków nowych nie ma. Mam nadzieję, że ta tendencja w naszym województwie się utrzyma. Już się tej choroby tak nie boimy. Chciałbym podziękować wszystkim strażakom, ich rola jest naprawdę bardzo duża - dodaje.- Pokazaliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowani, odpowiednio wyszkoleni i wykształceni po to, aby przeciwdziałać różnym w skutkach zagrożeniom – mówi brygadier Jacek Kaczmarek, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozyskał z Narodowego Funduszu dofinansowanie dla strażaków na sprzęt – m.in. ubrania robocze, hełmy, ale także aparaty do oddychania i różnego rodzaju urządzenia potrzebne do akcji ratowniczych, a także na program poprawy efektywności energetycznej w budynkach straży pożarnych. Łącznie dla jednostek OSP w regionie jest do wzięcia w obu programach 1 mln 400 tys zł. Druhowie mogą otrzymać dotacje do 15 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do końca miesiąca.