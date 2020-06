W wieku 81 lat zmarł prof. Marian Kallas, wieloletni pracownik naukowy wydziału prawa i administracji UMK, specjalista historii administracji oraz historii państwa i prawa polskiego.

Marian Kallas urodził się 3 grudnia 1938 r. w Kościerzynie. W 1960 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a w 1968 roku uzyskał tytuł doktora. Na UMK pracował do 2004 roku - od 1997 na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1978–1990 kierował Zespołem Konstytucjonalizmu Polskiego XVIII–XX wieku. W latach 1995–1998 był kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego.W swojej pracy zawodowej zajmował się głównie dziejami Polski w kontekście konstytucjonalizmu, parlamentaryzmu i administracji. Specjalizował się w historii ustroju Polski od XVIII do XX w. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych.Był członkiem m. in. Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. W latach 1989–1991 był ekspertem Komisji Konstytucyjnej Senatu RP. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.