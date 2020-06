Od poniedziałku (08.06.) działa strona internetowa i aplikacja "Dbamy o Bydgoszcz". Dzięki nim można szybko zgłosić np. problem związany z bezpieczeństwem, komunikacją czy śmieciami.

- Celem tej aplikacji jest to, żeby mieszkaniec w szybki i łatwy sposób mógł się skomunikować z urzędem i powiedzieć, co powinno być skorygowane. Z drugiej strony miastu zależy, by jak najszybciej pozyskać informacje o koniecznych zmianach, naprawach i reakcjach, które są oczekiwane przez mieszkańca.Obie te funkcje ta aplikacja spełnia. Cała reszta zależy już od nas wszystkich, czyli od mieszkańców i od miasta. Miejmy nadzieję, że będzie ten system działał z pożytkiem dla wszystkich stron - mówi Piotr Tomaszewski, skarbnik miasta i przedstawiciel Komitetu Sterującego Programu "Dbamy o Bydgoszcz".Obsługa programu jest intuicyjna. - Na razie dostępnych jest dziewięć kategorii, w których mieszkańcy zgłaszają swoją sprawę - wyjaśnia Janusz Popielewski, dyrektor ratuszowego Wydziału Informatyki. I prezentuje jak działa aplikacja.- Wciskamy plusik, wybieramy kategorię: uszkodzenie, dewastacja. Wybieram podkategorie. System pozycjonuje mnie w tej chwili na mapie. Potwierdzamy adres. Wpisujemy, czego dotyczy zgłoszenie: ja akurat zauważyłem uszkodzoną tablicę przy pomniku Leona Barciszewskiego. Klikam: dodaj zdjęcia - tutaj widać uszkodzenia tej tablicy. Na koniec klikam przycisk: wyślij i zgłoszenie zostało wysłane.Strona i aplikacja "Dbamy o Bydgoszcz" do końca roku będzie działać pilotażowo. Miasto zapłaciło za nią 38 tysięcy złotych. Jej miesięczny koszt utrzymania to 6 tysięcy złotych.