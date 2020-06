Kto się boi "Pana Tadeusza", kto "Lalki"? Rozpoczęła się matura 2020!

Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy./fot. Tatiana Adonis Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy./fot. Tatiana Adonis Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy./fot. Tatiana Adonis

Zamiast maja - czerwiec, zamiast kwitnących kasztanów - deszcz, do tego maseczki, dystans i płyny dezynfekujące. To matura 2020. 8 czerwca, o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin pisemny z języka polskiego. W naszym regionie do egzaminu przystępuje ponad 14 tys. tegorocznych absolwentów.

Tegoroczna matura odbywa się w reżimie sanitarnym. Sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. W całej Polsce do egzaminu pisemnego z języka polskiego przystąpiło ponad 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. 8 czerwca o godz. 14.00 rozpocznie się egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym. 9 czerwca matematyka, a 10 czerwca angielski. Sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. W tym roku, w związku z pandemią, nie odbędą się egzaminy ustne. Zdawać będą je tylko ci, którym jest to potrzebne, by dostać się na zagraniczne uczelnie. Pozostali abiturienci są z nich zwolnieni. Nasza reporterka Tatiana Adonis rozmawiała z absolwentami bydgoskiej "jedynki" tuż przed wejściem na egzamin. Nastroje były różne.- Każdy w bezpiecznym odstępie wchodzi, wszystko będzie dezynfekowane, więc myślę że wszystko będzie w porządku...- No, jestem dosyć zdenerwowana...- Wcale nie ma stresu! Mieliśmy więcej czasu, żeby się przygotować...- Ciężko jest się przygotować samemu, bez nauczyciela...- Najbardziej boję się tematu rozprawki...- Nie wiem, jaka lektura będzie...- Boję się "Pana Tadeusza"...- Od dzisiejszego dnia, w pewien sposób, zależy nasza przyszłość, więc musimy dać z siebie 100 procent. Dam radę!Tegoroczna matura odbywa się w reżimie sanitarnym. Sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. W całej Polsce do egzaminu pisemnego z języka polskiego przystąpiło ponad 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. 8 czerwca o godz. 14.00 rozpocznie się egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym. 9 czerwca matematyka, a 10 czerwca angielski. Sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. W tym roku, w związku z pandemią, nie odbędą się egzaminy ustne. Zdawać będą je tylko ci, którym jest to potrzebne, by dostać się na zagraniczne uczelnie. Pozostali abiturienci są z nich zwolnieni.