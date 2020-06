Inicjatywa #GaszynChallenge - o co tu chodzi? Tym razem nie o muzykę. W ruch idą...mięśnie! Cel jest szczytny - uczestnicy tego challeng'u zbierają pieniądze dla chorego dziecka. Do akcji wkroczyła - po strażakach - służba więzienna z Grudziądza.

Pomysłodawcą inicjatywy jest druh Marcin Topór z OSP Gaszyn. Akcja ma na celu zbiórkę pieniędzy na leczenie ciężko chorego Wojtusia Howisa z Galewic. Wystarczy zrobić 10 pompek i wpłacić 5 zł na rzecz Wojtusia lub, jeśli organizm nie pozwala - nie zrobić pompek i wpłacić minimum 10 zł. Każdy kto ukończy wyzwanie nominuje kolejne, przynajmniej 3 osoby, które mają 48 godzin na realizację zadania.Komendant Straży Pożarnej nominował do akcji Funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu. Akcja potoczyła się bardzo szybko. Dowódca zmiany zameldował ppłk. Andrzejowi Gniotowi – dyrektorowi jednostki o wyzwaniu, który bez wahania przyjął nominację. Dowódca zmiany zebrał funkcjonariuszy, którzy najpierw wykonali pompki, a następnie zebrali pieniądze na rzecz chorego dziecka.„Pompowali” Ci, którzy byli w służbie i mogli na chwilę opuścić swoje stanowiska pracy. „Pompowali” dyrektorzy i szeregowi funkcjonariusze - wszyscy razem w szczytnym celu.Ci, którzy nie mogli „pompować”, bo w czasie realizacji wyzwania dbali o bezpieczeństwo w jednostce penitencjarnej, bądź odpoczywali przed albo po służbie, mogą wrzucić pieniądze do puszki, która do 10.06. będzie czekała na bramie wejściowej jednostki, a następnie jej zawartość zostanie wpłacona do fundacji zbierającej środki finansowe na leczenie chłopca.NominacjeAby dzielić się dobrem i łączyć siły mundurów ppłk Andrzej Gniot nominował:Zakład Karny we WłocławkuKomendę Miejską Policji w GrudziądzuStraż Miejską w GrudziądzuWideo: Służba więzienna - pompki dla Wojtusia