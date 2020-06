Strażnicy miejscy z Bydgoszczy dołączyli do akcji #hot16challenge2/fot. zrzut ekranu You Tube

Oni naprawdę robią coś więcej, niż zakładanie blokad na koła źle zaparkowanych samochodów. Bydgoscy strażnicy miejscy dołączyli do akcji #hot16challenge2.

Strażnicy rapują

- Dziękujemy Straży Miejskiej Poznania oraz Straży Miejskiej w Toruniu za oczekiwaną nominację do akcji #hot16challenge2. Wyzwanie podjęliśmy. Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu oraz wsparcia akcji. Niżej zamieszczamy link do pomagania: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge - napisali bydgoscy municypalni na swojej stronie.A oto link do ich produkcji: