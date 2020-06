Województwo świętuje i wspomina patronów - honorowych obywateli

7 czerwca swoje święto obchodzi województwo kujawsko-pomorskie. Po raz pierwszy celebrowano je w 2008 roku, na pamiątkę wizyty patrona tej ziemi, św. Jana Pawła II: 6 i 7 czerwca 1991 r. we Włocławku oraz 7 czerwca 1999 r. - w Bydgoszczy i Toruniu. W tym czasie Kujawy i Pomorze doczekały się siedmiu honorowych obywateli.

Jako pierwszy tytuł honorowego obywatela województwa kujawsko-pomorskiego otrzymał kardynał Józef Glemp, prymas senior Polski, który urodził się w Inowrocławiu. Tytuł nadano prymasowi dokładnie 10 lat temu, 7 czerwca 2010 roku, w uznaniu zasług związanych z pełnieniem posługi najwyższego hierarchy polskiego Kościoła katolickiego w trudnych czasach PRL-u, a potem w latach transformacji ustrojowej.Honorowym obywatelem kujawsko pomorskiego jest też prezydent Lech Wałęsa, który urodził się w Popowie, a do szkoły chodził w Lipnie. Pierwszy przywódca "Solidarności" otrzymał to odznaczenie również 10 lat temu.- Panie prezydencie, jest pan wśród nas jako symbol, ale też jako człowiek, który wciąż ma nam wiele do powiedzenia - mówił wtedy marszałek Piotr Całbecki.Wśród honorowych obywateli naszego województwa znaleźli się także: matka błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Marianna Popiełuszko, ordynariusz diecezji toruńskiej biskup Andrzej Suski, prymas senior abp Henryk Muszyński, profesor Stanisław Dembiński, fizyk związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz najmłodszy w tym gronie - Rafał Blechacz - wirtuoz fortepianu.Decyzję o ustanowieniu św. Jana Pawła II patronem województwa zapadła 26 stycznia 2017 roku, a ogłoszono ją właśnie 7 czerwca, w dniu święta województwa.Główne obchody święta województwa odbywają się we Włocławku. Po mszy w katedrze, marszałek Piotr Całbecki wraz z przewodniczącą sejmiku Elżbietą Piniewską złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą wizytę Jana Pawła II. O 12.00 w ogrodzie otaczającym przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku rozpoczęła się uroczysta sesja sejmiku.