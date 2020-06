Rolnictwo z poszanowaniem natury czyli Dni Pola w Grubnie

Na 216 poletkach doświadczalnych w Grubnie koło Chełmna można podziwiać stan upraw roślinnych od zbóż przez okopowe, pastewne, poplonowe różnych odmian i hodowli polskich i zagranicznych.

Rozpoczęły się bowiem oficjalnie 24. Kujawsko-Pomorskie Dni Pola, w otwarciu, których i zwiedzaniu upraw wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.– Dni Pola tu w Grubnie, które mają ogromną tradycję, to jest święto tych, którzy zajmują się produkcją roślinną. Jestem tu co roku od 1997 roku. Od dwóch lat przyjeżdżam tu jako minister rolnictwa. Tu jest nowoczesne podejście do rolnictwa. Nie jest to intensywne rolnictwo przemysłowe, nie liczące się z warunkami przyrodniczymi. Tu się wraca do rolnictwa naszych dziadków – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.Kujawsko -Pomorskie Dni Pola w Grubnie są też wstępem do Krajowych Dni Pola rownież organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wespół z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym na terenach uprawnych w Minikowie i Stacji Oceny Odmian w Chrząstowie koło Nakła. Te rozpoczną się konferencją w Mnikowie i prezentacją poletek 21-22 czerwca 2020r. Poletka w Grubnie jak i w Minikowie dostępne są właściwie do końca wegetacji roślin.