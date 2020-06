Policja potwierdza, że ciało to zaginiony Piotr Nowarkiewicz. Więcej dowiedzieć się będzie można po sekcji zwłok. Fot. Bydgoszcz998

Straż Pożarna ok. godz. 9.20 poinformowana została o ciele człowieka unoszącym się na wodzie w zbiorniku niedaleko miejscowości Olimpin.

Do akcji skierowana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego z JRG 1 Bydgoszcz, jeden zastęp JRG SPPSP oraz dwa zastępy OSP Brzoza. Niestety zgłoszenie potwierdziło się. Po środku akwenu unosiło się ciało. Na miejsce wezwana została policja, która zajęła się ustalaniem tożsamości ofiary.Po kilku godzinach policja potwierdziła, że to zaginiony Piotr Nowarkiewicz. Za wcześnie jest jeszcze mówić o okolicznościach śmierci. Więcej dowiedzieć się będzie można po sekcji zwłok.Szesnastoletni Piotr zaginął 30 maja. Miał spędzać czas ze znajomymi. We wtorek znaleziono jego torbę - nerkę oraz bluzę. Poszukiwania prowadziły nie tylko służby, spontanicznie przyłączyli się też mieszkańcy Ciela, Przyłęk i Bydgoszczy.