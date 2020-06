Próbował podważać autorytet św. Jana Pawła II. Teraz wycofuje się z własnych słów. Bydgoski radny z Koalicji Obywatelskiej przeprasza - jak pisze na swoim facebookowym profilu - wszystkich, którzy poczuli się dotknięci zaistniałą sytuacją, za nieporozumienie.

Na antenie TVP3 Bydgoszcz radny Mikołajczak mówił, że radni PO czekają na ważny dokument, który ma poruszyć temat pedofilii w Kościele i związek Jana Pawła II z tym tematem.- Niewykluczone, że patroni miasta będą zmieniani - mówił Mikołajczak. Te słowa wywołały oburzenie radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy napisali list do przewodniczącego PO Borysa Budki. Od słów Mikołajczaka odcięli się politycy PO z regionu. Kiedyś strzelano z broni do Jana Pawła, dziś słowami - powiedział w czwartek marszałek województwa Piotr Całbecki.„W związku pojawiającymi się od kilku dni w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami, jakobym miał deklarować chęć pozbawienia Jana Pawła II Honorowego Obywatelstwa Bydgoszczy, oświadczam, że deklaracja taka z moich ust nie padła. Jeżeli którekolwiek z wypowiedzianych przeze mnie stwierdzeń zostało w taki sposób odebrane, informuję, że nie było i nie jest to moją intencją.Wszystkich z Państwa, którzy poczuli się dotknięci zaistniałą sytuacją, przepraszam za powstałe nieporozumienie.Wszystkich tych, którzy dla partyjnych interesów rozprzestrzeniają nieprawdziwą informację o tej nigdy niewypowiedzianej przeze mnie deklaracji, nawołuję do zaprzestania niegodnych manipulacji„ - napisał na Facebooku radny Mikołajczak.