Już jutro (06.07) rozpoczyna się największa akcja ekologiczna w naszym regionie „Czysta Puszcza Bydgoska”. W tym roku odbywać się będzie już po raz ósmy i będzie naprawdę wyjątkowa.

www.czystapuszczabydgoska.pl

W związku z epidemią koronawirusa organizatorzy, spełniając wszystkie zalecenia, spotykają się w innej niż dotychczas formule.– Bardzo dużo biegamy, spacerujemy czy jeździmy rowerem po puszczy i pomyśleliśmy, że oprócz tego, że korzystamy z pięknego lasu, warto też coś dla niego zrobić. Myślę, że nadrzędnym celem akcji jest zainspirowanie mieszkańców Bydgoszczy i regionu do tego, żeby zadbali o nasze wspólne otoczenie – mówi Marcin Rybacki, Czysta Puszcza Bydgoska.Akcja sprzątania będzie przeprowadzona:W weekend 6-7 czerwca od godz. 8:00 w sobotę do godz. 20:00 w niedzielę.Kontenery na zebrane śmieci zostaną wystawione w dwóch lokalizacjach:Parking należący do TU Uniqua przy ul. Dąbrowa 62Parking w Myślęcinku (od strony pętli tramwajowej) przy ul. Rekreacyjnej (skrzyżowanie z ul. Hipiczną).Organizatorzy zapewniają worki na śmieci, które każdy indywidualnie będzie mógł pobrać w wyznaczonym miejscu. Proszą także o zabranie własnych rękawic jednorazowych. Na miejscu będą też dostępne rękawice foliowe, z których również będzie można skorzystać. Każdy uczestnik akcji powinien zachować bezpieczną odległość.Szczegóły na stronieoraz na fanpage Czysta Puszcza Bydgoska.