Kujawsko-pomorskie szkoły przygotowane do matury. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, egzamin dojrzałości odbędzie się wyłącznie w formule pisemnej, a do tego w reżimie sanitarnym.

Licea i technika muszą być wyposażone w środki dezynfekcyjne, a między ławkami powinna być zachowana odległość przynajmniej 1,5 m. - Organizuję matury od 16 lat, ale pierwszy raz robię to z miarą - mówi Jarosław Acalski, wicedyrektor I LO w Bydgoszczy. - Język polski rozpoczynający każdą sesję egzaminacyjną uczniowie pisali w auli i pięciu salach lekcyjnych, w tej chwili oprócz auli tych sal jest 16 – dodaje.W województwie matura zostanie przeprowadzona w 316 szkołach. Zdających po raz pierwszy będzie 14160 osób. - Przygotowaliśmy cztery wejścia do szkoły po to, żeby nie było tłoku w jednych drzwiach – mówi dyrektor I LO.- Trzeba było stworzyć izolatkę, czyli wyznaczyć miejsce, gdzie trafiłby uczeń z podejrzeniem zakażenia koronawirusem - dodaje Justyna Ormanowska, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy. - Przygotowujemy też środki czystości i odkażacze. W każdej sali przygotowujemy słowniki, które też muszą być oczyszczone – dodaje.Matury rozpoczną się w poniedziałek. Sesja egzaminów potrwa do 29 czerwca.