- Głosowanie nad wotum zaufania było okazją do podsumowania dotychczasowych działań rządu w zakresie walki z koronawirusem. Poradziliśmy sobie ze szczytem epidemii, ale cały czas monitorujemy sytuację - mówiła Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Posłanka PiS była gościem Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.

Posłuchaj całej Rozmowy Dnia

Czy wstrzymywała Pani oddech, czy raczej oddychała pełną piersią podczas głosowania nad wotum zaufania dla premiera Morawieckiego i rządu? - pytała Katarzyna Prętkowska.- Byłam pewna, że nasz rząd cieszy się dalej zaufaniem większości sejmowej, ale myślę, że to był dobry moment, by podsumować dotychczasowe działania w kontekście pandemii koronawirusa, bo wiemy, że pojawiało się bardzo dużo nieprawdziwych informacji, przekazywanych przez opozycję. To był dobry moment, żeby przytoczyć twarde dane, które najlepiej pokazują, jaka jest faktycznie sytuacja w Polsce.W swoim przemówieniu premier Mateusz Morawiecki mówił, że prawda jest taka, iż odnieśliśmy ogromny sukces w walce z koronawirusem - mówiła Anna Gembicka.Jak dodała, oceniając sytuację, jaką mamy teraz w Polsce i porównując ją chociażby do innych państw Europy Zachodniej - możemy stwierdzić, że wszystkie działania, które podjął rząd pozwoliły w dużej mierze zatrzymać pandemię. - Mogliśmy mieć w tym momencie sytuację taką, jak we Włoszech czy w Hiszpanii, gdzie naprawdę działy się dramatyczne sytuacje. Tam często lekarze musieli wybierać, kogo będą leczyć, a dla kogo już nie wystarczy miejsca. W Polsce udało się uratować naprawdę dziesiątki tysięcy osób, które - gdyby nie szybka reakcja, szybkie zamknięcie granic, ograniczenie przemieszczania się - to mogłoby być dużo gorzej. Na pewno jednak sytuację trzeba monitorować, bo nie wiadomo co będzie jesienią i zimą, być może pojawi się kolejna fala koronawirusa. Tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać. (...)