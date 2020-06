Specjalistyczny sprzęt, służby ratunkowe i ogromna rzesza ludzi dobrej woli - trwa szósty dzień poszukiwań 16-letniego Piotra Nowarkiewicza z Ciela (gmina Białe Błota). Siostra chłopaka apeluje na Facebooku o pomoc.

W sobotę, 30 maja, ok. godz. 22.00, nastolatek miał wysiąść z autobusu linii nr 96, niedaleko swojego domu. Na miejsce jednak nie dotarł. We wtorek, na terenie okolicznych łąk w pobliżu Olipina, odnaleziono jego rzeczy osobiste (bluzę i torbę-nerkę). Od kilku dni policjanci, strażacy i setki ludzi prowadzą poszukiwania w lasach, na łąkach i w innych miejscach w okolicy. Siostra zaginionego zamieszcza prośby na Facebooku. - Apeluję i proszę mieszkańców od Nowej Wsi, poprzez Pawłówek, Lisi Ogon, Ciele, Kruszyn, Zielonkę, po Przyłęki, aby sprawdzili działki, szopy, garaże, pustostany. Piotr może być tam przetrzymywany lub ukrywany. Proszę osoby chodzące po lesie, myśliwych, aby sprawdzili ambony i paśnik - prosi siostra 16-latka.Piątek to szósty dzień poszukiwań. - Czekamy na polecenia policji. Dysponujemy na miejsce sonar - to specjalne urządzenie, które bardzo ułatwia nam pracę przy przeszukiwaniu terenu akwenów wodnych - mówi Karol Smarz z PSP w Bydgoszczy. - Dysponowanie takiego sonara z reguły odbywa się przy uczestnictwie specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego - tłumaczy. - Oprócz tego oczywiście prowadzimy działania na terenie, są w to mocno zaangażowane miejscowe jednostki OSP, ale też grupa poszukiwawcza Bizon i nasze zawodowe jednostki.Poszukiwania prowadzą także chętni mieszkańcy - w środę i czwartek zgłosiło się kilkaset osób. - My jako służba ratownicza nigdy się nie poddajemy. Cały czas jeździmy tam z myślą, że szukamy żywej osoby - mówi Karol Smarz.Służby planują dziś przeszukać akweny wodne na terenie wsi Prądki. W działaniach przeszkadzają jednak intensywne opady deszczu.RYSOPIS ZAGINIONEGO: 180 cm wzrostu, budowa ciała szczupła, wiek z wyglądu na 18 lat, włosy ciemne, krótkie, uszy lekko odstające.Ktokolwiek zna miejsce pobytu 16-latla, bądź jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą, proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Białych Błotach przy ul. Bezpiecznej 2 lub telefoniczny pod nr tel. (47) 751 12 49 albo na numer alarmowy Policji 112.