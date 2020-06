List Radnych Prawa i Sprawiedliwości do Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Posła RP Borysa Budki

Tomasz Lenz, szef regionalnych struktur PO w Toruniu w mocnych słowach odniósł się do wystąpienia Jakuba Mikołajczaka na antenie TVP Bydgoszcz, w której sugerował możliwość odebrania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bydgoszczy Janowi Pawłowi II. Wcześniej radni PiS z bydgoskiej Rady Miasta, napisali w tej sprawie list do Borysa Budki, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

- To było prywatne stanowisko Jakuba Mikołajczaka, którego z nikim z Platformy Obywatelskiej nie konsultował - zareagował szef regionalnych struktur PO w regionie, Tomasz Lenz.- Pan Jakub Mikołajczak na pewno będzie się musiał z tego wytłumaczyć. Jego prywatna inicjatywa jest naganna, nie powinna mieć miejsca. Na pewno ta sytuacja będzie miała wpływ na jego przyszłe losy, w czasie układania list do Rady Miasta Bydgoszczy - mówi Tomasz Lenz.Przypomnijmy, że radny Jakub Mikołajczak powiedział na antenie TVP3 Bydgoszcz, że radni PO czekają na ważny dokument, który ma poruszać temat pedofilii w Kościele i, jak powiedział radny, związek Jana Pawła II z tym tematem, i że zawsze jest możliwa weryfikacja patronów miasta.Reakcją bydgoskich radnych PiS na tę wypowiedź był list do przewodniczącego PO Borysa Budki, który podpisali w imieniu kolegów dr Grażyna Szabelska, Jarosław Wenderlich i Szymon Róg. Autorzy listu proszą Borysa Budkę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. [list zamieszczamy obok zdjęcia]