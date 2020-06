Opiekunka ze żłobka "Słoneczko" jest zdrowa. Pierwszy wynik jej testu okazał się niejednoznaczny./fot. zlobkibydgoskie.lo.pl

Opiekunka ze żłobka Słoneczko w Bydgoszczy nie ma koronawirusa, nie wykazały go także badania osób związanych z placówką. Samorządowy żłobek w centrum miasta może zatem być czynny od piątku, 5 czerwca. Jak to się stało, ze zdrowa osoba wzięta została za chorą, co spowodowało niemałe zamieszanie i stres? Wyjaśnia to inspekcja sanitarna w Bydgoszczy.

- Pobrano 104 wymazy od 103 osób - wyniki były ujemne. Od opiekunki pobrano dwa wymazy. Z osób z najbliższego kontaktu przebadano 21 osób z personelu placówki, 20 dzieci ze żłobka i 62 osoby z otoczenia dzieci. Podjęto decyzję, że nie ma powodu do badania kolejnych osób, które są osobami z dalszego kontaktu. (...) - mówi Olga Radkiewicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy.



Pierwsze badanie pacjentki zlecone zostało przez szpital dziecięcy, ale wykonało je zewnętrzne laboratorium i zaraportowano je jako wynik dodatni. Laboratorium przesłało jednak korektę wyniku, w której poinformowało o niejednoznacznym wyniku tego badania.