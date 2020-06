Około 40 miast prezydenckich we wrześniu powalczy o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Rywalizację, która miała odbyć się w maju, opóźniła pandemia koronawirusa. Organizatorzy w pełni wykorzystali jednak pozostały czas.

Jedną z nowości jest oficjalny trening miast, który rozpoczął się 1 czerwca - poinformował koordynator akcji Tomasz Dobrowolski.- W treningu nie obowiązuje przelicznik. Tutaj 1 przejechany kilometr oznacza 1 punkt dla danego miasta. W rywalizacji jest to suma przejechanych kilometrów dzielona przez liczbę mieszkańców. Trening jest wyłącznie formą zabawy, rekreacji i promocji prawdziwej rywalizacji. Ona zacznie się we wrześniu. Zobaczymy ilu uczestników weźmie udział w tym treningu, bo warto podkreślić, że każdy kto się zapisze, wybierze swoje miasto automatycznie bierze udział we wrześniowej rywalizacji - powiedział Tomasz Dobrowolski.Dla uczestników akcji, przygotowana została również udoskonalona wersja aplikacji - dodał Łukasz Krupa, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.- Pomyśleliśmy, że dobrym pomysłem jest zrobienie rywalizacji międzyszkolnej. Zleciliśmy zmodernizowanie aplikacji tak, aby umożliwić wprowadzenie każdej szkoły i przeprowadzenie we wrześniu dodatkowo rywalizacji międzyszkolnej na terenie metropolii. Jest wiele nowych, ciekawych funkcji - powiedział Łukasz Krupa.Wielki trening zakończy się 16 sierpnia. Bierze w nim udział 29 miast.Główna rywalizacja odbędzie się we wrześniu. Kilkadziesiąt miast będzie zachęcać swoich mieszkańców do wsiadania na rower.