Za skuteczną służbę w czasie epidemii koronawirusa dziękował policjantom z regionu wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Podkreślał rolę jaką funkcjonariusze odgrywają w związku z przestrzeganiem zasad kwarantanny.

- To policja codziennie osobiście lub telefonicznie kontaktowała się z tymi osobami, pytając czy nie ma jakichś potrzeb czy problemów i gdy takowe się pojawiały policjanci przekazywali te informacje do samorządu, do ośrodków pomocy społecznej. Tutaj bardzo wielkie słowa uznania. O tym chyba nikt nie mówił jak duże było to przedsięwzięcie. Jednego dnia 9 tys. kontaktów w tym najbardziej trudnym momencie dla nas wszystkich w województwie kujawsko-pomorskim - podkreślał wojewoda.Łącznie kujawsko-pomorscy policjanci ponad 312 tysięcy razy sprawdzali przestrzeganie zasad kwarantanny.Efektem większości interwencji podejmowanych wobec mieszkańców na ulicach było pouczenie - powiedział inspektor Piotr Leciejewski - komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy.- Ponad 50 proc. interwencji policjantów w stosunku do osób, które się przemieszczały, gromadziły to były pouczenia. Jeżeli chodzi o interwencje policji w stosunku do osób, które nie przestrzegały rygoru zakrywania ust i nosa, to 80 proc. z nich kończyło się pouczeniami. Tylko i wyłącznie osoby, które były „recydywistami” kończyły się z mandatami karnymi czy też skierowaniem wniosków do sądu - powiedział inspektor Piotr Leciejewski.Takich wniosków kujawsko-pomorscy policjanci wystosowali 242.