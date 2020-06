Plakat „Solidarności” nawiązujący do kadru z filmu „W samo południe” z Garym Cooperem stał się jednym z symboli wyborów kontraktowych. W rzeczywistości pojawił się dopiero 4 czerwca i wyłącznie w Warszawie, co wynikało z opóźnienia w jego druku we Francji. Na zdjęciu reprodukcja plakatów. Fot. Wikipedia

- To jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu - tak o 4 czerwca 1989 roku mówi były marszałek Senatu Jan Wyrowiński. Dokładnie 31 lat temu w Polsce odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne.

- To był niezwykły czas. Myśmy tak do końca nie wierzyli w to, co się może wydarzyć i że będziemy w tym współuczestniczyć. Ten sen o tym, że Polska wróci do normalności, że będzie się stawała państwem demokratycznym, nagle zaczął się spełniać, na naszych oczach. To było co prawda tylko 35 proc. w Sejmie, ale włożyliśmy nogę w te drzwi otwarte na 35 proc. i po jakimś czasie okazało się, że to już jest 100 proc. Na szczęście tak jest i oby tak było dalej - powiedział były marszałek Senatu.



Jan Wyrowiński został wówczas wybrany posłem z ramienia Komitetu Obywatelskiego.



4 czerwca 1989 r., na mocy porozumień między władzami PRL a częścią opozycji, odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne. Zwycięstwo „Solidarności” otworzyło nową epokę w najnowszych dziejach Polski oraz wpłynęło na proces upadku komunizmu w Europie Środkowej.