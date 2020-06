Gdzie jest Piotr? Kolejny dzień poszukiwań 16-latka

W czwartek rano rozpoczęły się dalsze poszukiwania 16-latka z Ciela - poinformowała policja. Piotr Nowarkiewicz wyszedł z domu w sobotę 31 maja i dotąd nie ma o nim żadnych informacji.

Po wczorajszej akcji w okolicach Olimpina czwartkowe poszukiwania koncentrują się na terenie od Przyłęk do Ciela, gdzie poszukiwany wsiadł do autobusu linii nr 96 i wysiadł na jednym z przystanków po drodze.Świadkowie twierdzą, że wsiadł do auta osobowego. Co się z nim dalej działo - nie wiadomo. Bluzę i torbę - nerkę należące do chłopaka znalazł przypadkowy przechodzień w okolicach Olimpina.Policjanci sprawdzają każdy wątek mogący mieć związek z zaginięciem 16-latka. Zabezpieczyli monitoring, przesłuchali świadków starając się wyjaśnić wszystkie okoliczności towarzyszące jego zaginięciu. Jednocześnie apelują do osób, które posiadają jakąkolwiek wiedzę mogącą przyczynić się do odnalezienia 16-latka, by skontaktowały się w tej sprawie zpolicjantami w Białych Błotach lub najbliższą jednostką policji.