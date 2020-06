Dofinansowanie do sadzenia lasu oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pieniądze można otrzymać po spełnieniu kilku warunków.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych mogą otrzymać rolnicy oraz samorządy. Podstawowa dotacja jest jednorazowa. Ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 złotych do 12707 złotych za hektar.- Nie jest to jedyne dofinansowanie - mówi Radosław Surdyk Główny specjalista Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.- Kolejna płatność to tak zwana premia pielęgnacyjna w wysokości od 794 zł do hektara, do 1628 zł do hektara. Premia pielęgnacyjna wypłacana jest corocznie przez 5 lat. Ostatnia płatność to premia zalesieniowa przysługująca przez 12 lat. Roczna dopłata wynosi 1215 złotych do hektara.Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 lipca. Można je przekazać na kilka sposobów - między innymi przez platformę ePUAP, pocztą lub osobiście. W biurach agencji można poznać wszystkie szczegóły dotyczące dofinansowania na zalesianie.