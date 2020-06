Trwają poszukiwania 16-latka z podbydgoskiego Ciela. W oddalonym o 12 kilometrów Olimpinie (gmina Nowa Wieś Wielka), niedaleko lasu i żwirowni odnaleziono rzeczy osobiste zaginionego: bluzę i torbę-nerkę.

Informację o zaginięciu Piotra Nowarkiewicza rodzina przekazała policjantom w minioną niedzielę (31.05). Chłopak wyszedł z domu w sobotę, i do teraz nie wrócił. W trwającej od kilku dni akcji poszukiwawczej biorą udział m.in. policjanci z Białych Błot, Bydgoszczy, przewodnicy z pasami, wodniacy i strażacy. Zaangażowana jest także ekipa Krzysztofa Rutkowskiego.- W tej chwili poszukiwania w głównej mierze przeniosły się do miejscowości Olimpin. Tam, wczoraj, 2 czerwca, na łąkach odnalezione zostały przez przypadkowego świadka rzeczy osobiste zaginionego. Przedmioty rozpoznała rodzina. W tej chwili policjanci wraz ze strażakami przeszukują tereny leśne i pobliskie jezioro. Nie wykluczamy żadnych możliwości. Mamy zabezpieczony monitoring, na którym widać, jak do autobusu wsiada i wysiada poszukiwany. Sprawdzamy każdy wątek, każdą informację, którą otrzymujemy od świadków, od zgłaszających - mówi st. asp. Piotr Duziak z kujawsko-pomorskiej policji.RYSOPIS ZAGINIONEGO: 180 cm wzrostu, budowa ciała szczupła, wiek z wyglądu na 18 lat, włosy ciemne, krótkie, uszy lekko odstające.UBIÓR ZAGINIONEGO: bluza dresowa koloru białego z wstawkami koloru pistacjowego z kieszenią z przodu i napisem odblaskowym w górnej przedniej części bluzy, długi rękaw z kapturem, spodnie dresowe wąskie koloru czarnego z tzw. lampasem koloru zielonego, buty sportowe czarne nakrapiane z amortyzatorem na pięcie (prawdopodobnie marki Nike), torebkę typy nerka koloru białego z neonowym odblaskowym paskiem koloru zielonego.Ktokolwiek zna miejsce jego pobytu, bądź jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Białych Błotach przy ul. Bezpiecznej 2 lub telefoniczny pod nr tel. (47) 751 12 49 albo na numer alarmowy Policji 112.