Dofinansowanie do sadzenia lasu oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pieniądze można otrzymać po spełnieniu kilku warunków.

280 kilometrów już za nim. Do pokonania jeszcze około...1300. Niepełnosprawny kolarz jedzie przez Polskę hand-bikiem, czyli rowerem ręcznym. Nie robi tego dla ...

2020-06-02, godz. 18:33

Dwóch kajakarzy z Podkarpacia płynie Wisłą i innymi pomorskimi ciekami głównie po to, by pomóc hospicjum dziecięcemu. Wyruszyli we wtorek rano z Torunia.

» więcej