Radny z Pleszewa Eryk K. został zatrzymany przez bydgoską policję i tymczasowo aresztowany - potwierdziła rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy prowadzi postępowanie, w toku którego radnemu Erykowi K. z wielkopolskiego Pleszewa postawiono zarzut wyłudzenia dotacji na kwotę 500 tys. zł i poświadczenia nieprawdy. Grozi za to do 8 lat więzienia.Podejrzany Eryk K. w okresie od maja do grudnia 2018 r. reprezentował w Grudziądzu firmę, która była beneficjentem dotacji z projektu pn. „W kierunku aktywności”. Program realizowany był przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.- Podejrzany, chcąc osiągnąć korzyści majątkowe wynikające z umowy i w celu uzyskania wsparcia finansowego, potwierdzał wydatki związane z realizacją projektu, które w rzeczywistości nie zostały poniesione - poinformowała prokurator Agnieszka Adamska-Okońska. Dodała, że sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Eryka K. oraz podkreśliła, że śledztwo nie ma nic wspólnego z pełnieniem przez niego funkcji radnego.Eryk K. jest z wykształcenia magistrem ekonomii, zastępcą głównego księgowego w jednej z instytucji w Pleszewie. Prowadzi też firmę świadczącą usługi szkoleniowe w ramach pozyskiwania środków unijnych na różnego rodzaju programy.Eryk K. jest niezależnym radnym wybranym z listy komitetu Przyjazny Samorząd Pleszew. W 2018 r. kandydował na burmistrza Pleszewa.