Kujawsko-Pomorskie: 1 nowy przypadek koronawirusa

Jedno nowe zakażenie koronawirusem w województwie kujawsko-pomorskim. Potwierdzono je u osoby mieszkającej w Bydgoszczy - poinformował Urząd Wojewódzki.

Bydgoszcz 155

Grudziądz 16

Inowrocław 7

Toruń 110

Włocławek 24

powiat aleksandrowski 9

powiat brodnicki 11

powiat bydgoski 31

powiat chełmiński 67

powiat golubsko-dobrzyński 4

powiat grudziądzki 4

powiat inowrocławski 3

powiat lipnowski 17

powiat mogileński 3

powiat nakielski 31

powiat radziejowski 1

powiat rypiński 3

powiat sępoleński 1

powiat świecki 25

powiat toruński 30

powiat tucholski 1

powiat wąbrzeski 8

powiat włocławski 7

powiat żniński 21

spoza województwa 5 /2 nowomiejski, 1 gorzowski, 1 tyski, 1 Poznań

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 129 osób w Polsce. Tym samym łączna liczba zakażonych wzrosła do 24 tys. 395 – podało z kolei Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 11 osób, co daje łącznie w Polsce 1092 ofiary śmiertelne COVID-19.









Według danych MZ nowe, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą osób z województw: śląskiego (56), mazowieckiego (32), małopolskiego (10), łódzkiego (8), dolnośląskiego (7), świętokrzyskiego (7), opolskiego (4), podlaskiego (3), kujawsko-pomorskiego (1) i z zachodniopomorskiego (1).









Resort poinformował również o śmierci 11 chorych. Są to osoby w wieku od 48 do 89 lat. Zgony zanotowano we wtorek w Kędzierzynie-Koźlu, Tychach, Raciborzu, Zawierciu, Warszawie i w Radomiu.





Większość zmarłych miała choroby współistniejące. Ponadto resort podał, że odjęto pięć błędnie podanych przez WSSE Łódź przypadków zakażenia.





Z najnowszych danych resortu zdrowia wynika, że łączna liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 24 tys. 395 osób, z czego 1092 osoby zmarły, a 11 726 wyzdrowiało.

Testy wykazały dotąd zakażenie u 594 osób w Kujawsko-Pomorskiem. 47 z nich zmarło. Mamy też dwóch nowych ozdrowieńców. Łącznie w regionie wyzdrowiało 488 osób. W kwarantannie przebywa aktualnie 1256 osób, 35 jest objętych nadzorem. Liczba pobranych próbek wynosi dotąd 42 736.Liczba osób zakażonych, stan na 02.06.2020 r.