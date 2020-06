Placówka przy pl. Poznańskim w Bydgoszczy jest zamknięta do odwołania, a na kwarantannie przebywa prawie 178 osób. Fot. Google Street View

Koronawirus pojawił się w bydgoskim żłobku „Słoneczko”. Placówka przy pl. Poznańskim od dziś jest zamknięta, a na kwarantannie przebywa prawie 178 osób. Wirus wykryto u jednej z opiekunek. Potwierdzenie badania pojawiło się w poniedziałek wieczorem. Kobieta jest w izolacji domowej.

- Inspektor sanitarny podjął decyzję o przeprowadzeniu badań i pobraniu wymazów zarówno wśród personelu, jak i dzieci oraz ich opiekunów prawnych. Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne, wykonywane są również wymazy u pracowników żłobka, u dzieci oraz rodzin. W związku z tą sytuacją kwarantanną objętych 178 osób. Do żłobka uczęszczało 45 dzieci - poinformowała Olga Radkiewicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.Dzieci, pracownicy i ich rodziny przez 2 tygodnie nie mogą wychodzić z domu. Żłobek „Słoneczko” będzie nieczynny do odwołania.Stan chorej na Covid-19 opiekunki jest dobry. Kobieta przebywa w domowej izolacji.„Słoneczko” należy do Zespołu Żłobków Miejskich. W Bydgoszczy samorządowe żłobki wznowiły po przerwie działalność 25 maja.