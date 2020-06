Poseł Tomasz Lenz rozlicza obietnice prezydenta Andrzeja Dudy. Jak wskazuje toruński polityk Platformy Obywatelskiej, najważniejsze niezrealizowane z ostatniej kampanii wyborczej postulaty to między innymi podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł, wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników oraz przewalutowanie kredytów we frankach.

- Wnioski nasuwają się same. Czy Andrzej Duda jest osobą wiarygodną? Czy mówi prawdę, czy realizuje swoje obietnice czy jest wiarygodny, żeby ponownie na niego głosować? Niech każdy wyciągnie sam wnioski z tego, co obiecywał, a czego nie zrobił, bo już wkrótce -najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca - będziemy decydowali o tym, czy mamy głosować na kogoś, kto obietnice realizuje czy też po prostu rzuca obietnice w przestrzeń publiczną po to tylko, żeby wygrać wybory, a następne siedzieć za biurkiem przez 5 lat i podpisywać wszystko, co Jarosław Kaczyński na to biurko mu położy - powiedział poseł Tomasz Lenz.- To, co wydarzy się po wyborach będzie decydowało o wizerunku Polski i jej funkcjonowaniu - dodał poseł Lenz. Zapewnił też, że Platforma Obywatelska jest gotowa do zbierania podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego.Według oficjalnej strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zawetował 9 ustaw.