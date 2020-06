Rozbudowa mostu Piłsudskiego z rządowym wsparciem

Prawie 46 mln zł rządowego wsparcia otrzymają władze Torunia na rozbudowę mostu Józefa Piłsudskiego - przekazali na konferencji prasowej politycy Prawa i Sprawiedliwości.

- To sukces Zjednoczonej Prawicy - podkreśla Wojciech Klabun, przewodniczący klubu radnych PiS w toruńskiej radzie miasta.- 46 mln zł, które otrzymuje Toruń na dofinansowanie przebudowy tego mostu to jest 92 proc. środków, które z tej rezerwy przypadają województwu kujawsko-pomorskiemu -powiedział Wojciech Klabun.- Gdyby nie te prace i sprawne wydanie ZRID-u [Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej - dop. red.] przez wojewodę kujawsko-pomorskiego, to nie byłoby możliwości, aby złożyć wniosek we właściwym terminie do Ministerstwa Infrastruktury, co pozwalało nam na pozyskanie tych dużych środków - dodał radny Torunia Adrian Mól.- Ta inwestycja jest najważniejszą inwestycją drogową w województwie kujawsko-pomorskim. Przebiega bezpośrednio przez centrum naszego miasta. Musi być prowadzona w taki sposób, żeby nie było żadnych problemów dla mieszkańców - powiedział Zbigniew Rasielewski, zastępca prezydenta Torunia.- Rząd Zjednoczonej Prawicy dotrzymuje słowa. To przede wszystkim przyczyni się nie tylko do rozwoju infrastruktury i komunikacji, ale również do tego, ażeby coraz więcej turystów przyjeżdżało do naszego pięknego regionu, a szczególnie do grodu Kopernika - powiedział radny województwa Przemysław Przybylski.Informację o przekazaniu Toruniowi drogowej subwencji potwierdziła w poniedziałek na naszej antenie Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Koszt inwestycja to ponad 120 mln zł. Prace już trwają. Rozbudowa powinna zakończyć się w listopadzie przyszłego roku 2021.