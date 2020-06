Przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy rozpoczął się proces przeciwko Eugeniuszowi S., oskarżonemu o nieumyślne spowodowanie pożaru w Inowrocławiu, którego skutkiem było śmiertelne zaczadzenie kobiety i jej trzech córek. Oskarżony przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Do tragedii doszło wczesnym popołudniem 28 października 2019 r. na poddaszu kamienicy. Ofiarami były 31-letnia kobieta i jej córeczki w wieku 3 miesięcy oraz 4 i 5 lat.Według aktu oskarżenia, Eugeniusz S., będąc w stanie nietrzeźwości, nie zachował wymaganej ostrożności i pozostawił bez należytego dozoru włączone palniki kuchenki podczas przygotowywania posiłku. Doszło do zapalenia garnka, a następnie powstania pożaru i rozprzestrzenienia się tlenku węgla poza kuchnię i poza jego mieszkanie.W następstwie doszło do śmierci kobiety i trzech córeczek. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną ich zgonu była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, która była spowodowana zatruciem tlenkiem węgla i niedotlenieniem organizmu.W czasie rozprawy Eugeniusz S., który został doprowadzony z aresztu, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Mówił, że był pod wpływem alkoholu i po włączeniu palników zasnął. Korzystał z kuchenki zasilanej na gaz z butli, a prąd czerpał z nielegalnego połączenia do sieci, bo miał odcięty dopływ z powodu niepłacenia rachunków. Oczekiwał na lokal zastępczy, bo miał orzeczoną eksmisję też z powodu niepłacenia należności.Oskarżony przeprosił rodzinę zmarłych i mieszkańców kamienicy poszkodowanych wskutek pożaru, a także prosił o przebaczenie. Mówił, że nigdy w życiu nikomu nie zrobił nic złego i nie był karany.W trakcie rozprawy zeznania złożyli występujący w charakterze oskarżycieli posiłkowych, ojciec i siostra kobiety, która zginęła w pożarze. Ojciec mieszka w innej miejscowości, a kobieta na co dzień mieszkała ze zmarłą i jej dziećmi, ale w czasie pożaru była w pracy. Oboje zeznali, że Eugeniusz S. nadużywał alkoholu, nie awanturował się i nie organizował imprez z mieszkaniu, ale kradł prąd przez podłączenie się do licznika mieszkania zmarłej.Oskarżony i jego obrońca złożyli wniosek o dobrowolne poddanie się karze, proponując 2-2,5 roku pozbawienia wolności, ale wycofali go po dezaprobacie prokurator i pełnomocniczki pokrzywdzonych. Prokurator Adamska-Okońska argumentowała, że w sprawie można spodziewać się wyroku sześciu lat więzienia, a oskarżony po wyjściu z aresztu może wpływać na świadków, którzy będą zeznawać w dalszej części procesu, a zna ich z racji wieloletniego mieszkania w tej samej kamienicy.Sąd nie uwzględnił wniosku o uchylenie aresztu wobec oskarżonego, przedłużył go o trzy miesiące.Prokuratura wnioskowała o przesłuchanie w czasie procesu 40 świadków, ale sąd ograniczył ich grono do 17. Będą oni zeznawali na kolejnych rozprawach. Kolejne terminy rozpraw wyznaczono na lipiec i sierpień.