Chorzy na Covid-19 przebywają obecnie w bydgoskim Centrum Pulmunologii, w jednoimiennym szpitalu w Grudziądzu, jedna osoba leczy się jeszcze w lecznicy w Toruniu. To zdecydowanie mniej niż w szczycie epidemii w regionie kilka tygodni temu. Maleje też liczba aktywnych przypadków zakażenia.

Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego wojewody Adriana Móla wynika, że w dwóch z pięciu szpitali dedykowanych chorym na Covid-19 w regionie nie ma obecnie ani jednego pacjenta. Wszystkie łóżka są wolne w Nowym Szpitalu w Świeciu i zakaźnym w Bydgoszczy.W szpitalu obserwacyjno-zakaźnym w Toruniu hospitalizowany jest jeden pacjent - w stanie dobrym. W jednoimiennym w Grudziądzu, który dysponuje 1100 łóżkami i 65 respiratorami, obecnie przebywa dziewięciu chorych na Covid-19. Czworo z pacjentów jest w stanie dobrym, trzy osoby w średnim, a dwie w ciężkim. W Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy leczonych jest 7 pacjentów - 6 w stanie dobrym i jeden w średnim.Nie działa już izolatorium w Ciechocinku, a osoby w stanie dobrym chore na Covid-19, będą od czerwca trafiały do specjalnie wydzielonej części szpitala jednoimiennego w Grudziądzu.W ostatnim tygodniu — od poniedziałku 25 maja — w regionie odnotowano tylko jedno nowe zakażenie koronawirusem. Liczba aktywnych przypadków zmniejszyła się do 60. Dotychczas w województwie zakażenie potwierdzono u 593 osób, 486 z nich wyzdrowiało, a 47 zmarło."W województwie kujawsko-pomorskim systematycznie zatrzymujemy epidemię. Szacujemy, że w ciągu najbliższych tygodni, jeżeli nic się nie zmieni, liczba chorych na COVID-19 będzie bliska zeru" - mówił we wtorek wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz