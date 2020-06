Dają najmłodszym poczucie bezpieczeństwa i wiarę, że mogą odmienić swój los. W Dniu Dziecka odwiedziliśmy pierwszą niepubliczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Toruniu: Dom Insieme Razem prowadzony przez ojców Somasków.

- To jest jakby mój drugi dom, dobrze się tu czuję...Tata pił, bił mnie. Wylądowałam tutaj. Tu się wszystko zmieniło...- Przez 17 lat mieszkałem z dziadkiem. Tu też jest dom, ale trochę z innymi zasadami. Na przykład o godzinie 21 musimy oddać telefony na noc. Jakoś to jest potrzebne, bo wielu z nas nie spałoby do 6 rano i wstawaliby jak zombie... - mówią podopieczni placówki.- Mamy kuchnię, zatrudniamy panią kucharkę, która gotuje nam pyszne obiady, organizujemy warsztaty kulinarne. Na górze są pokoje dzieci dwu, trzyosobowe z łazienkami, każdy pokój ma swoją łazienkę. Jest świetlica, siłownia, boisko. Robimy wszystko, żeby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki życia - mówi ojciec Tomasz Pelc, dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Insieme Razem w Toruniu.- Działamy już 6 lat - tylko i aż tyle lat. Przez ten czas przez nasz dom przeszło 30 wychowanków. Najpiękniejsze jest to, gdy widzimy, jak nasze dziecko wychodzi na prostą, nabiera pewności siebie, ma swoje marzenia, cele i powoli je realizuje. Tym się możemy pochwalić. Są z nami dzieci, które już osiągnęły pełnoletność, kontynuują naukę, osiągają sukcesy, i my się z tego bardzo cieszymy.Upominki dla mieszkańców domu od Ministerstwa Rodziny oraz Fundacji Lex Lupus osobiście przekazała młodzieży wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Iwona Michałek.Warto wiedzieć:Od prawie pięciu wieków Ojcowie Somascy kontynuują w Kościele dzieło zapoczątkowane przez świętego Hieronima Emiliani. Żyjąc we wspólnocie dążą do świętości poprzez modlitwę i służbę ubogim, a przede wszystkim dzieciom opuszczonym i młodzieży.Zgromadzenie Ojców Somasków angażuje się w wychowanie młodzieży, poświęca się działalności duszpasterskiej. Zgromadzenie rozwija swoją działalność charytatywną i duszpasterską w 23 krajach na wszystkich kontynentach: Włochy, Hiszpania, Rumunia, Albania, Polska (od 1995 roku), Indie, Sri Lanka, Filipiny, Nowa Zelandia, Australia, Mozambik, USA, Meksyk, Gwatemala, Salwador, Honduras, Kolumbia, Brazylia, Nigeria, Haiti.Data utworzeniaPowstanie Zakonu - 1568 rok. W Polsce jedyny dom Zgromadzenia mieści się w Toruniu od 1995 roku, a od 2014 ojcowie prowadzą Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą "Insieme- Razem" we współpracy z Gminą Miasta Toruń.