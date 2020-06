Wprawdzie obostrzenia sanitarne w okresie pandemii koronawirusa są stopniowo łagodzone, ale to rodzi inny problem: z pamięcią. Ta zawodzi, gdy zmieniamy przestrzeń, np. z ulicy, na autobus. I jedziemy bez maseczki...

Temat zgłoszony przez Słuchacza podjął nasz reporter Andrzej Krystek.- Zaapelujcie państwo do do pasażerów komunikacji miejskiej, by nosili maseczki, a do kierowców, by o tym obowiązku pasażerom przypominali...Około połowa pasażerów - według obserwacji Słuchacza - nie zakłada masek...- Faktycznie, zdarza się, że pasażerowie wchodzą do pojazdów komunikacji bez maski, choć mają taki obowiązek. Kierowca nie ma możliwości prawnej ani technicznej do tego, by kogoś legitymować czy karać - mówi Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.- My przypominamy o tym obowiązku na tablicach na przystankach, na wyświetlaczach, podajemy też wytyczne na stronie internetowej i na kontach społecznościowych...ZDMiKP zastanowi się nad tym, czy w miejskich pojazdach nie emitować komunikatów przypominających o przestrzeganiu zasad sanitarnych w czasie pandemii.