Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu poinformował, że w wieku 77 lat zmarł prof. Marian Filar, wybitny znawca prawa karnego, były prorektor UMK, dziekan Wydziału Prawa i Administracji i poseł na Sejm.

Marian Filar urodził się 6 października 1942 r. w Krośnie, ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące a następnie Pomaturalne Technikum Górnicze w Krakowie, pracując w kopalniach węgla kamiennego. – Praca pod ziemią dla człowieka z humanistycznym zacięciem, który miał głowę w chmurach, to była solidna nauka prawdziwego życia. W kopalni życiowo okrzepłem - wspominał po latach. W 1967 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK, z którym związał całą swoją karierę zawodową, odbył także aplikację sądową. Doktorat uzyskał w roku 1972, habilitację w 1977, a tytuł profesora w 1988 r. W latach 1987-1990 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a w latach 1990-1993 prorektorem UMK do spraw studenckich.Profesor Marian Filar specjalizował się w prawie karnym i polityce kryminalnej, był autorem niezwykle cenionych komentarzy do Kodeksu karnego, ponad 180 prac m.in. z zakresu prawa medycznego i przestępstw na tle seksualnym oraz podręczników akademickich. Wielokrotnie przebywał w zagranicznych uczelniach na stypendiach i jako wykładowca. Był współautorem wielu zmian w polskim prawie karnym. W latach 1997-2000 był wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu.Od początku lat 90-tych ub. wieku angażował się w działalność polityczną jako działacz i członek władz krajowych Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności. W latach 2007-2011 był posłem na Sejm RP z listy Lewica i Demokraci. W 2006 r. kandydował w wyborach na prezydenta Torunia. Był prezesem Towarzystwa Miłośników Torunia, a mieszkańcy miasta cenili go jako błyskotliwego felietonistę lokalnej prasy. Odchodząc na emeryturę otrzymał tytuł Honorowego Profesora UMK, Toruń uhonorował go Katarzynką w Piernikowej Alei Gwiazd.