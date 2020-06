Na Kujawach i Pomorzu od pięciu dni nie odnotowuje się nowych zakażeń koronawirusem, to także piąty dzień bez zgonów z tego powodu.

- Oznacza to, że w naszym regionie sytuacja jest stabilna - ocenia dr Paweł Rajewski, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Jednak jak dodaje pozostaje ostrożnym optymistą.– Rzeczywiście w naszym regionie jest sytuacja stabilna, co nie oznacza, że nie mogą pojawić się ogniska, takie jak np. na Śląsku w kopalniach, czy w niektórych szpitalach lub dps-ach w Polsce. Koronawirus dalej jest, epidemia trwa i w każdej chwili takie ognisko może się zdarzyć również w naszym regionie i dlatego tu byłbym ostrożnym optymistą – powiedział dr Paweł Rajewski.- Czas pokaże, czy epidemia w naszym regionie zbliża się do końca, czy powróci - dodaje dr Rajewski. Przypomina, że nadal trzeba być ostrożnym. Bo choć od soboty maseczki na ulicy nie są już konieczne, to trzeba zachować dystans. Są też miejsca, w których trzeba zasłaniać usta i nos. To m.in. autobusy i tramwaje, sklepy, kina i kościoły.