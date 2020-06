Minister Jarosław Wenderlich, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także radny bydgoskiej Rady Miasta, który był gościem dzisiejszej Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK, ostro skrytykował strategię Bydgoszczy, przyjętą na ostatniej sesji Rady.

Jego zdaniem źle sformułowane są zarówno cele strategiczne jak i uszczegółowienie tych celów.– W 2013 roku także przyjęliśmy strategię. Nie rozliczyliśmy tamtej strategii, co się udało, co się nie udało. Teraz przyjmujemy aktualizację, która nie jest szczegółowa, która nie ma wskazanych konkretnych kwot, która nie zawiera żadnych szczegółowych działań. Pojawiają się ogólne stwierdzenia, że „będziemy zabiegali o rozwój infrastruktury”, ale jak to mamy rozumieć? Cytując ustawę o samorządzie gminnym, gdzie są wymienione zadania własne gminy, także można taką strategię wskazać, szkoda, że nie stanęło to na komisjach i że nie dyskutowaliśmy – powiedział Jarosław Wenderlich.Posłuchaj całej Rozmowy dnia!