Dziś Zielone Świątki, święto ludowców. Z tej okazji przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego z regionu złożyli w Bydgoszczy kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa - ojca polskiego ruchu ludowego.

– Chcemy łączyć a nie dzielić Polaków – mówił do zgromadzonych na skromnej uroczystości w Parku Ludowym Zbigniew Sosnowski – szef PSL w regionie.– Bardzo często odwołujemy się do słów Ojca Świętego Jana Pawła II i apelujemy do wszystkich: dość kłótni, dość sporów, dość wzajemnej nienawiści. Czas by wreszcie rozmawiać ze sobą i budować wspólnotę, której na imię Rzeczpospolita – powiedział Zbigniew Sosnowski.– Poseł Dariusz Kurzawa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, skrytykował rząd za - jak to określił - chaos w organizacji wyborów prezydenckich.– My posłowie często jesteśmy zaskakiwani różnego rodzaju ustawami, wrzutkami do ustaw, brakiem terminów posiedzeń Sejmu, jak również tym, że cały czas jesteśmy w zawieszeniu. Mówi się, że wybory odbędą się 28 czerwca, natomiast nic nie zostało w tej kwestii zorganizowane – powiedział Dariusz Kurzawa.Na uroczystości obecna też była Ewa Mes, były wojewoda kujawsko-pomorski z ramienia PSL.