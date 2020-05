Słodkie wakacje w Żninie? Cukrownia jest teraz hotelem

110 lat produkowała cukier i dawała zatrudnienie wielu pokoleniom Pałuczan. Od jutra, po trzech latach przebudowy, wypoczywać w niej będą, takie przynajmniej są plany, turyści z całej Polski.

Cukrownia Żnin to dziś nowoczesny, industrialny kompleks hotelowo-gastronomiczno-rekreacyjny.– Myślę, że nie ma mieszkańca Żnina, który nie ma w rodzinie lub sam nie pracował w cukrowni. Mam na dzieję, że to wróci. Jesteśmy pełni optymizmu. Mamy 300 ha jeziora, robimy szkółkę kite surfingu, wypożyczalnię sprzętu wodnego, mnóstwo innych atrakcji. W Żninie jest kolejka wąskotorowa, Pałuki mają 130 jezior, szlaki piesze i rowerowe, jest co zwiedzać, jest co robić z dziećmi, zapraszamy – Damian Czajkowski, dyrektor generalny Cukrowni Żnin.Docelowo w nowym hotelu zatrudnienie znajdzie 100 mieszkańców regionu.