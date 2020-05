Prezydent Torunia: Osobny ZIT to egoizm ze strony Bydgoszczy

- To smutny pomysł, żeby nie tworzyć wspólnego ZIT-u - powiedział prezydent Torunia odnosząc się do propozycji prezydenta Bydgoszczy. Rafał Bruski chce tworzyć Zintegrowane Inwestycje Terytorialne nie z Toruniem, ale z gminami zrzeszonym w Stowarzyszeniu „Metropolia Bydgoszcz”.

- Uważam, że to jest rozwiązanie, które jest bardzo egoistyczne, nastawione tylko i wyłącznie na zamknięty w sobie sposób myślenia, nie dający impulsu, że jeżeli będziemy współpracowali w większym zespole, to możemy osiągnąć także więcej efektów. A przecież to jest idea integracji - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jeżeli strona bydgoska nie będzie chciała stworzenia tego ZIT-u, to oczywiście strona toruńska tego nie spowoduje - powiedział Michał Zaleski.Wcześniej prezydentowi Bydgoszczy odpowiedział marszałek województwa. Piotr Całbecki przedstawił propozycję kompromisową: jeden bydgosko-toruński ZiT, w którym mogą być wyznaczone osobno dwa obszary funkcjonalne dla największych miast.