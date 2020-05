Toruń szuka oszczędności, ale nie rezygnuje z budżetu obywatelskiego. W przyszłym roku do podziału będzie prawie 7 mln 600 tys zł. Wnioski pojawią się na miejskiej stronie 1 czerwca.

Jakie są terminy?

- Pieniądze dzielą się na dwie grupy: pulę ogólnomiejską 2 mln. 300 tys. złotych, pulę lokalną 5 mln 306 tys. złotych. Pule lokalne są jeszcze podzielone szczegółowo na osiedla.Do tej pory aż 48 milionów złotych zostało zainwestowane w tej procedurze w nas, w nasze miasto. Projektów było przez osiem lat dużo, 400, a w roku 2020 - 73. Prośba dotycząca roku przyszłego: prognozy dotyczące sytuacji po epidemii Covid-19 sięgają nie tylko bieżącego roku, ale i przyszłego, a być może i następnego. Tym samym trzeba sobie powiedzieć jasno: pandemia stawia pod znakiem zapytania możliwość realizacji w przyszłym roku zadań wiążących się z bliską interakcją osób, np. koncertów, festynów, obozów - bo takie pomysły państwo też miewaliście - to będzie trudne do wykonania, prosimy, by wziąć te możliwe ograniczenia pod uwagę - zaznacza prezydent Torunia. (...)Więcej w materiale Michała ZarębyPierwszy ważny termin to 8 czerwca 2020 r. - od tego dnia można składać propozycje projektów na rok 2021. Ostatni dzień składania wniosków wyznaczono na 30 czerwca 2020.Do 10 lipca 2020 wszystkie projekty spełniające wymogi formalne zostaną opublikowane na miejskiej stronie internetowej.Od 10 do 24 lipca 2020 torunianie będą mogli składać uwagi do projektów.Do 11 września 2020 opublikujemy na stronie internetowej wstępne wyniki oceny wniosków. Wcześniej każdy wniosek zostanie sprawdzony pod kątem zgodności z wymaganiami regulaminu. Podczas tej weryfikacji badana jest m.in. zgodność propozycji z prawem, własność terenów, na których ma być proponowane działanie, racjonalność wydatku, zgodność z obowiązującymi w mieście programami i planami wieloletnimi, zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego.Od 11 do 18 września 2020 będzie można składać odwołania od wstępnych wyników oceny wniosków.2 października 2020, po rozpatrzeniu odwołań, zostaną opublikowane ostateczne listy projektów do głosowania.10 października 2020 rozpoczniemy głosowania na projekty, które potrwa do 19 października.najpóźniej 4 listopada poznamy wyniki głosowania na projeky.Warto wiedzieć!Nie ma ograniczenia wiekowego dla uczestników procedury budżetu obywatelskiego na rok 2021.Liczba osób popierających składane projekty dla różnych osiedli jest różna - informacja znajduje się na formularzu listy poparcia.Wartość projektu zgłaszanego do puli lokalnej nie może przekroczyć połowy środków dostępnych w tej puli.