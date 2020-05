Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu szuka rodzin zastępczych. Jak przyznają pracownicy socjalni - potrzeby w tym zakresie z roku na rok rosną.

W przededniu Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada 30 maja, Adriana Andrzejewska-Kuras rozmawiała z Marcinem Cięgoturą z toruńskiego MOPR-u.- Jest różny podział rodzin zastępczych, poprzez rodziny spokrewnione, których jest najwięcej, rodziny niezawodowe, w których umieszcza się dzieci niespokrewnione z opiekunami. Po trzech latach rodzina niezawodowa może zgłosić akces o przekształcenie w zawodową rodzinę, wówczas otrzymuje wynagrodzenie, pełne ubezpieczenie i prawa emerytalne, jak również zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego, proporcjonalnie do liczby dzieci oraz, co miesiąc, pieniądze na utrzymanie dziecka. Są także rodzinne domy dziecka, które mogą przyjąć do ośmiorga dzieci. Borykamy się z problemami dotyczącymi kandydatów na rodziców zastępczych. Usilnie ich poszukujemy, To niełatwa praca, praca 24 godziny na dobę. (...)Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać opiekunem zastępczym? O tym w materiale Adriany Andrzejewskiej - Kuras.