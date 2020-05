Mimo trwającej jeszcze epidemii koronawirusa, wiosną wiele się dzieje na polach doświadczalnych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, a także jego oddziału w Przysieku, który zaprasza na rolnicze święto.

Można już podziwiać uprawy w Minikowie, gdzie trwają przygotowania do Krajowych Dni Pola oraz w Grubnie koło Chełmna. Tam już praktycznie rozpoczęły się tradycyjne Kujawsko -Pomorskie Dni Pola.- Organizujemy Krajowe Dni Pola Minikowo 2020. Już 6 czerwca w Grubnie koło Chełmna, otwieramy cykl spotkań wirtualnych, ale w związku z odmrożeniem zaostrzeń, będziemy w niewielkich 5-10 osobowych grupach mogli wyjść na poletka, więc można nas także odwiedzić. Zapraszam zatem do Grubna 6-7 czerwca, wirtualnie, i osobiście, na miejscu w małych grupach, a w dniach 20-23 czerwca do Minikowa, na Krajowe Dni Pola - mówi Ryszard Zarudzki, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Rolniczego w Minkowie.Więcej informacji na stronie dnipola.kpodr.pl.