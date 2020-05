Za poświęcenie, profesjonalizm i wspólpracę w czasie epidemii dziękował dziś żołnierzom wojewoda kujawsko-pomorski. Mikołaj Bogdanowicz mówił - na briefingu prasowym w bydgoskiej siedzibie WOT-u - że jest to współpraca wzorowa i na najwyższym poziomie.

– To w jaki sposób wojsko odnajdywało się w tych najtrudniejszych dla nas momentach czyli w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, w odpowiednim wsparciu zasługuje na słowa uznania – powiedział Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.W operacji „Odporna wiosna” realizujemy zadania, do których jesteśmy przeznaczeni - mówi dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Terytorialnych pułkownik Krzysztof Stańczyk.– Czyli do wsparcia lokalnej społeczności. Pomagaliśmy w szpitalach, pomagaliśmy policji, pomagaliśmy w domach pomocy społecznej. Teraz brygada nadal realizuje zadania związane z przede wszystkim z operacją „Odporna wiosna”, ale przygotowujemy się też do szkolenia, od czerwca zaczynamy szkolenie podstawowe i wyrównawcze – powiedział płk Krzysztof Stańczyk.W działaniach związanych z epidemią uczestniczyli także zawodowi żołnierze z jednostek naszego regionu.