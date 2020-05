Rolnicy z Kujaw i Pomorza liczą straty po kwietniowych i majowych przymrozkach, i liczą na klęskowe odszkodowania. Bardzo ucierpiały sady i plantacje w gminie Dobrcz.

– Wójt gminy Dobrcz wystąpił do wojewody kujawsko-pomorskiego o powołanie komisji. Z dotychczasowych informacji uzyskiwanych od rolników, szkody miałyby dotyczyć przede wszystkim sadów, porzeczek oraz plantacji borówek. Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski w urzędzie gminy do 10 czerwca. Po powołaniu przez wojewodę komisja będzie mogła przystąpić do rozpatrywania wniosków i szacowania szkód w terenie – mówi Łukasz Dzięgiel z Urzędu Gminy w Dobrczu.Największe szkody wyrządził kujawsko-pomorskm plantacjom przymrozek z nocy z piątku na sobotę (17-18.04), gdy temperatury spadły od minus 6 do minus 8 stopni przy gruncie, ale także wcześniejsza, kwietniowa fala zimna. Przemarzły przede wszystkim jabłonie, wiśnie, czereśnie. W zależności od lokalizacji i odmian, straty mogą sięgać od 70 do 95 procent kwiatów.