Pozytywna decyzja komisji oceny projektów inwestycyjnych - to kolejny krok przybliżający powstanie obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego.

– Zostały wybrane warianty budowy obwodnic i można ubiegać się o wydanie decyzji środowiskowej, która jest ostatnim elementem kończącym prace przygotowawcze do realizacji obwodnic dla Sępólna i Kamienia Krajeńskiego. Po uzyskaniu tej decyzji można przystąpić do budowy, bo decyzja środowiskowa określa już szczegółowo parametry i przebieg obwodnicy i wykonawca może przystąpić do przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj – mówi burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.Harmonogram prac zakłada, że po przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji, budowa mogłaby rozpocząć się pod koniec roku 2021 lub na początku 2022 roku. Obie obwodnice - Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego - mają być gotowe w 2025 roku.